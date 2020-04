Chi è Ludovico Tersigni? Età, fidanzata, Diego Bianchi, Summertime, Skam

Di Giulio Pasqui mercoledì 29 aprile 2020

L'attore di Summertime e Skam è fidanzato o single? Tutte le curiosità.

Ludovico Tersigni è uno degli attori più amati dalla generazione y, uno dei più amati per chi segue con passione il mondo Netflix. Classe 1995, l'attore è nato a Nettuno (in provincia di Roma) l'8 agosto. Diplomato al Liceo Classico Chris Cappell College di Anzio, fin dalle scuole medie si è dedicato al mondo della recitazione con i musical. Successivamente l'abbiamo visto nel film di Muccino L'estate addosso e nella serie Tutto può succedere.

La svolta è arrivata nel 2018, quando è stato scelto per interpretare il ruolo di protagonista (Giovanni Garau) in Skam Italia. Nel 2020 diventa il protagonista di Summertime, la serie Netflix ispirata a 3 metri sopra il cielo. Lì interpreta Ale, un ragazzo molto ribelle ed ex campione di moto.

Qualche curiosità su di lui. E' il nipote di Diego "Zoro" Bianchi, il conduttore di Propaganda Live su La7. "Negli ultimi anni Diego è stato molto importante per me: gli ho sempre chiesto dei consigli perché è una persona che si è fatta strada in questo mondo come un esploratore che attraversa la giungla con il machete. Cerco di prendere spunto da lui: mi piace seguirlo per quanto la quarantena ci impedisca di vederci e mi auguro di tornare nel pubblico di Propaganda Live. È una cosa che ho fatto tante volte e che spero di poter tornare a fare presto", ha detto a Vanity. Assieme a lui ha fatto il suo primo film, Arance & Martello.

C'è chi si chiede se sia parente dell'attore Alessandro Tersigni, ma non ci sono conferme o notizie in merito. Ludovico suona la chitarra e il basso. In più è un abile motociclista, pratica arrampicate e sa tirare con l’arco. Tra gli sport che ha praticato troviamo il tennis, il calcio, la pallavolo e l’atletica. Nonostante ora sia considerato un sex symbol, alle medie Tersigni non era così corteggiato: "Alle medie e nei primi anni del liceo stavo molto sulle mie. Non ho mai avuto storie in età giovane come fanno i ragazzi di oggi, che con il cellulare entrano in situazioni che prima si affrontavano dopo un po’ di tempo. Il primo telefono l’ho avuto tardi e prima ero un outsider che chiamava ancora gli amici con il telefono di casa", ha raccontato a Vanity Fair. Sulla sua vita privata non abbiamo informazioni. Non sappiamo se Ludovico Tersigni sia fidanzato o single: lui non ne ha mai parlato. "Cos'è l'amore? Un gran casino. Io, per ora, amo solo il basso che suono", aveva detto nel 2017.