Alena Seredova: "Il parto sarà il 2 giugno"

Di Sebastiano Cascone giovedì 30 aprile 2020

Alena Seredova pronta a diventare mamma per la terza volta

Mancano poche settimane alla nascita del terzo figlio di Alena Seredova, frutto dell'amore con il fidanzato Alessandro Nasi. Intervistata da 'Crisalide Press', la showgirl ceca, che aspetta una bambina, ha confessato che il termine scadrà il prossimo 2 giugno.

"La data ufficiale è il 2 giugno, ma dato che il mio secondogenito è nato in anticipo, mi hanno detto che anche lei potrebbe nascere prima. In più è una monella quindi è tutta storta… Io a partire da metà maggio sarò in allerta pronta ad andare in ospedale con la mia valigia".

Come tutte le mamme, l'attrice, ex di Gianluigi Buffon, vive l'ultimo mese con particolare apprensione. In un periodo assai difficile come questo per l'emergenza Coronavirus, tutte le future partorienti avvertono delle preoccupazioni maggiori per l'arrivo della cicogna:

"Ho cercato di preoccuparmi il meno possibile. Ovviamente non è una situazione idilliaca, avrei preferito essere più serena. Dopo due mesi trascorsi in casa è difficile tenere alto lo spirito, anche se io sono una positiva di carattere".

La Seredova, con l'ex marito, ha due già figli: David Lee e Luois Thomas, rispettivamente di 13 ed 11 anni.