Tina Cipollari: "Gemma? Si è convinta di piacere ai ragazzini. Prenderà un'altra cantonata"

Di Sebastiano Cascone giovedì 30 aprile 2020

Tina Cipollari ancora fortemente convinta che a Gemma Galgani del trono over di Uomini e Donne piacciano i ragazzi più giovani

Tina Cipollari, protagonista della nuova formula di 'Uomini e Donne', in un'intervista al settimanale 'Nuovo' in edicola questa settimana, ha commentato il percorso di Gemma Galgani che, virtualmente, sta conoscendo meglio Occhiblu, Cuore di poeta e soprattutto Sirius che, durante la presentazione, si è presentato come un 26enne, attratto dalle donne mature. La vamp del programma di Maria De Filippi non sembra aver cambiato opinione della dama torinese alla continua ricerca dell'amore e dell'anima gemella:

"Personalmente a me solo le parole non basterebbero perché ho bisogno di vedere chi ho di fronte e sentire un contatto umano. Ero disorientata, poi invece sono rimasta piacevolmente sorpresa da questo nuovo meccanismo... Vedo tutto ciò che succede e lo commento in tempo reale".

L'opinionista della trasmissione di Canale 5 non crede che, tra i misteriosi pretendenti, si possa nascondere l'uomo che possa farle battere il cuore:

"Poveretta, adesso si è convinta di piacere ai ragazzini! Potrebbe essere tutto un bluff come spesso accade nelle chat. Non credo l’abbia messo in conto. Credo che prenderà un’altra bella cantonata!".