Sirius, chi è il corteggiatore 26enne di Gemma Galgani di Uomini e Donne (video)

Nuovo corteggiatore virtuale - di 26 anni- per Gemma.

"Il tuo sogno si sta realizzando, Gemma!" commenta Tina, in collegamento.

"E' giovanissimo, Maria..." replica la dama. "Assolutamente sì, sono interessato a Gemma"

Queste le parole di presentazione del ragazzo:

Ciao Gemma ti racconto un po' di me. Oggi tutto tace. Ci si innamora sui social, si litiga, c'è addirittura chi arriva a sposarsi. Dove è finito il vero rapporto umano? Scrivere una lettera come facevano i miei genitori, le mille emozioni che vorrei provare dal vivo, Mi definisco un ragazzo degli altri tempi. Mi piacerebbe avere accanto una donna semplice, allegra, estroversa e pronta a trovare le parole giuste al momento giusto. Spesso ho incontrato donne insoddisfatte, in te ho intravisto queste cose, mi piacerebbe incontrarti nonostante la differenza d'età. Amo viaggiare, forse grazie a questi sono arrivato alla consapevolizza di quello che voglio.