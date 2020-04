Paola Di Benedetto: "Il matrimonio con Federico Rossi non ci sarà a breve"

Di Sebastiano Cascone martedì 28 aprile 2020

Paola Di Benedetto sogna di sposare il fidanzato Federico Rossi dopo il Grande Fratello Vip

A poche settimane dalla vittoria della quarta edizione del 'Grande Fratello Vip', Paola Di Benedetto, intervistata da 'Il Giornale' si è tolta qualche sassolino dalla scarpa su Antonio Zequila, con cui ha avuto più di uno scontro durante i mesi di permanenza nella casa di Cinecittà:

"All'inizio con lui scherzavamo e ci spalleggiavamo molto, eravamo davvero complici. Quando poi è entrata Sara Soldati, ho notato che lui iniziava ad avere un atteggiamento piuttosto oppressivo. Ci siamo quindi punzecchiati a vicenda e poi lui ha usato termini poco carini. Da parte mia gli ho risposto, forse anche esagerando... Da quel momento è stato un botta e risposta continuo e siamo arrivati a odiarci. [...] Quando c’è stata la proclamazione lui era in studio ma non l’ho visto avvicinarsi neanche per complimentarsi. Non ho visto da parte sua nessuno spirito sportivo, in fondo si trattava di un gioco e al suo posto io l’avrei fatto. A maggior ragione per via della situazione che stiamo vivendo tutti…".

Di diverso tenore il legame con Antonella Elia, con cui ha legato tantissimo e che spera di riabbracciare appena sarà terminata l'emergenza sanitaria in Italia:

"Con Antonella sono entrata un po' in punta di piedi perché avevo paura che mi attaccasse per il fatto di essere così giovane e con poca esperienza professionale rispetto a lei. Invece ci siamo prese fin da subito, abbiamo legato molto, complice il fatto che fossimo nella stessa stanza. L’ho difesa in più occasioni e lei ha fatto altrettanto, soprattutto quando Zequila mi ha attaccato. Ecco perché non abbiamo mai litigato. Lei ha sempre avuto paura anche all'interno della Casa che questo suo modo colorito di esprimersi la potesse portare a una fine professionale. In realtà io non la vedo così, anzi a me lei piace personalmente e professionalmente".

La partecipazione al reality di Canale 5 ha cementificato anche il rapporto d'amore con il fidanzato Federico Rossi:

"Il matrimonio non ci sarà, almeno a breve non è previsto! Sicuramente, però, quando tutto questo sarà finito, ci organizzeremo per andare a convivere prendendo casa in affitto. Prima di entrare nella Casa ho pensato che fosse difficile per entrambi. Da parte mia non ho mai pensato di trovarmi qualcuno nella Casa, questo era davvero l’ultimo dei miei pensieri, ma la lontananza ci avrebbe potuto far capire quanto fosse più o meno forte il nostro legame. Lui, invece, era super geloso della concorrenza maschile! Fortunatamente però è andata bene!"