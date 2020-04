Uomini e Donne, Gemma Galgani: "Tina Cipollari è impavida, fa la disturbatrice"

Di Sebastiano Cascone martedì 28 aprile 2020

Gemma Galgani di Uomini e Donne pronta ad innamorarsi grazie alla nuova formula del programma di Maria De Filippi

Gemma Galgani, protagonista assieme a Giovanna Abate della nuova formula di 'Uomini e Donne', intervistata da 'Tv Sorrisi e Canzoni', in edicola questa settimana, ha svelato di essere pronta ad innamorarsi di uno dei misteriosi corteggiatori che, in questi giorni, le hanno inviato dolci missive attraverso il computer:

"Io mi fido delle chat! Per natura sono una donna curiosa e ottimista. In tutti questi anni anche negli incontri reali mi hanno delusa e tradita, non solo per modo di dire. Parlarsi a distanza è un modo per non tuffarmi subito in avventure sbagliate. Nelle parole che mi hanno scritto si mescolano romanticismo e sensualità. Come avete visto mi sono arrivati anche dei messaggi molto piccanti".

Non accenna a placarsi la rivalità tra l'ex dama del trono over e l'acerrima nemica Tina Cipollari:

"Non la ferma nemmeno l’emergenza sanitaria! E’ impavida, ancora più spietata! La cosa che mi ferisce di più è la sua lingua biforcuta, non c’è arma più tagliente della parola".

E' più clemente con l'altro opinionista storica del programma, Gianni Sperti:

"Gianni è molto protettivo nei miei confronti e lo preferisco a quell'altra che invece di fare l’opinionista fa la disturbatrice. Poi è molto avvezzo alla modernità e mi aiuta molto. Sto trovando il modo piano piano per scrivere più veloce al pc. Sentire il ticchettio della tastiera mi ricorda la macchina da scrivere che usavo da ragazzina"