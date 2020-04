Daniel Pablo Osvaldo: "Francesco Totti è ben dotato nelle parti intime"

Di Massimo Galanto lunedì 27 aprile 2020

La piccante rivelazione del calciatore che ha condiviso lo spogliatoio per due anni con l'ex capitano della Roma

Che Francesco Totti avesse grandi doti sul campo di calcio non è certamente un mistero. Oggi, grazie al calciatore italo-argentino Daniel Pablo Osvaldo, attualmente in forza al Banfield, abbiamo qualche informazione in più sulla sfera intima dell'ex capitano della Roma. In un'intervista rilasciata a TNT Sports ha rivelato che Totti è "ben dotato nelle parti intime". Ricordando i tempi (lo ha fatto per due stagioni) in cui divideva con lui lo spogliatoio, ha detto:

Gli dicevo che secondo me era cornuto, perché non poteva essere così perfetto. Aveva una bella faccia, non voglio dare dettagli, ma era anche ben dotato nelle parti intime. Ed era il miglior calciatore con cui abbia mai a giocato. Aveva solo pregi, non aveva nemmeno l’alito cattivo per dire. E sua moglie... Qualcosa di brutto doveva pur averlo, no? Ma in realtà no, non aveva neanche le corna.

Osvaldo, peraltro, ha rivelato anche che "a Roma una volta stavano per uccidermi". Non ha dettagliato la vicenda, ma si è limitato a raccontare quanto segue: