Antonella Elia contro Patrick Ray Pugliese: "Ha legato con me in maniera falsa"

Di Sebastiano Cascone venerdì 24 aprile 2020

E' ancora scontro a distanza tra Antonella Elia e Patrick Ray Pugliese

Antonella Elia, in diretta, oggi, 24 aprile 2020, con Adriana Volpe ha raccontato chi sono gli ex compagni d'avventura che sicuramente non frequenterà dopo il 'Grande Fratello Vip':

Elia: "Ma che sei pazza. Ti sembra che sento Licia? Fernanda... ma mi prendi in giro. Le nemiche restano nemiche per sempre. Questa tua domanda mi sorprende".

L'ex gieffina ha speso parole di fuoco nei confronti di Patrick Ray Pugliese:

Elia: "Se me lo facevano incontrare era dolori dopo le ultime dichiarazioni che ha fatto. Ha legato con me in maniera falsa. E' una persona falsa. Ne devo prendere atto. Tutti, quando sono uscita, mi hanno raccontato Patrick come uno stratega che, a seconda delle persone che più gli convincevano , si avvicinava dietro una strategia. L'ultima settimana si è avvicinato a me, non per affetto, perché ha giudicato strategicamente che gli conveniva starmi vicino. Ha iniziato quelle moine frutto di un personaggio ben riuscito. Ha dichiarato ad un giornale che io ho gravi problemi psicologici e che gliel'ha detto la psicologa della casa. Ha fatto le scuse perché è stato obbligato. C'è stata una chiamata. Ha come unico obiettivo quello di vincere il Grande Fratello. Anche questa volta ha fallito. Non lo voglio sentire più nominare in tutta la mia vita".