Adriana Volpe: "Antonio Zequila? Comportamenti inqualificabili"

Di Sebastiano Cascone venerdì 24 aprile 2020

Adriana Volpe delusa dal comportamento di Antonio Zequila all'interno della casa del Grande Fratello Vip

Adriana Volpe, intervistata dal settimanale 'Vero', in edicola questa settimana, ha parlato a lungo della sua esperienza all'interno della casa del 'Grande Fratello Vip'. La conduttrice, che spera di trovare un nuovo ruolo in tv dopo la partecipazione al reality di Canale 5, ha intenzione di lasciare alle spalle tutte le polemiche del passato con l'ormai ex collega Giancarlo Magalli:

"Guardo avanti... Il pubblico ha avuto modo di conoscermi per come sono veramente... Quelle sono vecchie ruggini che non mi appartengono più... Sto tracciando una nuova importante pagina del mio percorso professionale, solo a quello voglio pensare...".

Tra i compagni d'avventura all'interno della casa di Cinecittà, è rimasta delusa da Antonio Zequila, che, a più riprese, si è vantato di aver avuto un flirt in gioventù:

"Ha cominciato il suo percorso con umiltà... Poi ha fatto prevalere l’arroganza, assumendo comportamenti inqualificabili...".

L'ex gieffina, dopo la pausa estiva e la fine dell'emergenza Coronavirus, desidererebbe tornare a lavorare a pieno regime magari proprio a Mediaset, l'editore che le ha dato una grossa fiducia e accoglienza:

"Mediaset mi ha fatto sentire subito una di famiglia. Vedremo che succedere... Quel che è certo è che sono pronta a tornare in pista… Sono piena di energie e di voglia di fare...".