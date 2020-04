Rita Rusic: "Sono andata da uno psichiatra dopo aver subito un furto. Mi sono sentita vulnerabile"

Durante una diretta Instagram, Rita Rusic, la produttrice cinematografica reduce dall'esperienza della quarta edizione del Grande Fratello Vip, andato in onda su Canale 5, ha raccontato il momento personale più difficile della sua vita.

A seguito di un furto subito negli Stati Uniti, infatti, l'ex moglie di Vittorio Cecchi Gori ha attraverso un momento di profondo smarrimento, talmente grave che l'ha costretta a rivolgersi ad uno psichiatra.

Nonostante un carattere deciso e forte, quindi, anche la Rusic ha avuto i suoi periodi difficili:

Per carattere ho una grande forza e energia, tendo sempre a raggiungere l’obiettivo o meglio, a provarci. Ma ho vissuto momenti molto difficili che mi hanno fatto sentire come svuotata, come quando ti svegli e credi che il futuro non ti riservi più niente.