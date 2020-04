Adriana Volpe: "Antonella Elia complessa ma vera. Felicissima per la vittoria di Paola"

Di Sebastiano Cascone giovedì 23 aprile 2020

Le confessioni di Adriana Volpe su Antonella Elia e Paola Di Benedetto

Adriana Volpe, oggi, 23 aprile 2020, ha dato vita ad una divertente diretta Instagram con Marcello Cirillo, amico e collega (in programmi cult come 'I Fatti vostri' e 'Pechino Express', raccontando aspetti inediti della sua partecipazione del 'Grande Fratello Vip'. L'amatissima conduttrice, domani sera, ospiterà sul proprio account, un'ex compagna d'avventura, Antonella Elia, con cui ha instaurato una bella amicizia:

Volpe: "Molte volte non la pensavo allo stesso modo. Essendo autentiche... alcune volte eravamo coese, in sintonia, in aiuto dell'altra. Altre volte no. Quando ha litigato con Patrick, ho preso le sue (quelle di Patrick, ndb) difese a spada tratta. Dopo ha apprezzato il fatto che un'amica si confronta, cerca la verità, cerca di farti vedere tutto con altri occhi. Lei è complessa, ma vera. Non è artefatta. Io apprezzo tantissimo questo nelle persone. E' autentica. Ti permette di avere la voglia di scavare, di entrare in punta di piedi, di conoscere sue lati nascosti. Ti sorprende sempre".

L'ex gieffina è molto contenta della vittoria di Paola Di Benedetto:

"Sono felicissima di Paola. Condividevamo con lei anche il letto. Abbiamo instaurato un'amicizia molto forte. Abbiamo creato una chat con tutti gli ex del Grande Fratello Vip, interagiamo tantissimo".