Lara Zorzetto, l'ex del suo fidanzato la attacca: "Incinta per soldi"

Di Claudia Cabrini mercoledì 22 aprile 2020

L'ex fidanzata del suo attuale compagno, nonché padre del bimbo che porta in grembo, l'ha attaccata duramente: "Incinta per denaro e Followers"

Soltanto poche ore fa annunciava di aspettare un maschietto, ma Lara Zorzetto, ex Temptation Island e influencer, è stata immediatamente attaccata da una hater particolare. L'attuale fidanzata di Michael De Giorgio, infatti, già pronta al fiocco azzurro in casa, è stata però criticata aspramente dalla ex fidanzata di Michael, papà del bimbo che Lara Zorzetto porta in grembo.

Queste le esatte parole dell'ex fidanzata di De Giorgio:



"Stavo guardando un po’ di storie e ho notato una cosa... Sei al quinto mese, no? Allora mi è sorta una domanda. Se sei al quinto mese vuol dire che ti ha messo incinta lo stesso giorno che vi siete conosciuti. Ma non ti fai schifo? Secondo me dovresti iniziare a farti schifo. Fai pena, ti sei fatta mettere incinta solo per questi (i soldi) e per i Followers. Per aumentare. Fatti schifo".

Molti i fan della Zorzetto che hanno giudicato veramente di cattivo gusto le parole che le sono state rivolte, ma al momento nessuna replica ufficiale dalla bella Lara, che felicemente continua a godersi la sua gravidanza seppur in quarantena. Soltanto qualche giorno fa, era tornata a parlare ufficialmente della sua maternità sul suo profilo Instagram, e ai tanti che la seguono aveva spiegato:



"Il nostro mondo si tinge di azzurro ma tranquille, il rosa non mancherà mai. Ragazze, ora posso dirvelo, dopo averlo detto a mamma, papà, zii, prozii, cugini, bis nonno e nonne, amiche eccetera... Sarà un Maschietto! Non vi dico che felice era Matti (se lo sentiva diceva ahaha). Comunque domani chiacchieriamo un bel po' e vi racconto come gli ho raccontato e annunciato il tutto".

Lara e Michael risponderanno alle critiche ricevute dall'ex fidanzata di lui? Come proseguirà la gravidanza? A noi non resta che rivolgere ad entrambi i migliori auguri.