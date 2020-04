Giancarlo Magalli: età, fidanzata, altezza, figlie

Di Ivan Buratti domenica 19 aprile 2020

Vita privata, gossip e curiosità su Giancarlo Magalli

Giancarlo Magalli, chi è? Impossibile non conoscerlo, ma scopriamo qualche dettaglio e curiosità sulla vita e sulla carriera dell'autore, conduttore, sceneggiatore, attore e doppiatore italiano.

Giancarlo Magalli nasce il 5 luglio 1947 a Roma (73 anni), sotto il segno del Cancro. È alto circa 1.63 metri. Dopo essersi diplomato al liceo classico del celebre istituto gesuita Massimiliano Massimo, studia Scienze politiche presso La Sapienza - Università di Roma, continuando il proprio percorso accademico anche a Messina. Dopo aver lavorato alla fine degli anni '60 come intrattenitore nei villaggi turistici, inizia a lavorare come sceneggiatore per il teatro, il cinema e il cabaret. Oltre alla scrittura di spettacoli e di commedie, Giancarlo Magalli si dedica anche all'attività autoriale per la televisione: da Non stop a Che Patatrac, fino a Pronto, Raffaella? e Pronto, chi gioca?. La prima grande esperienza da conduttore è proprio a Pronto, chi gioca?, nel 1987, quando è chiamato a sostituire Enrica Bonaccorti per un breve periodo di tempo. Da lì, una carriera sfolgorante, fatta di tantissimi successi rimasti nella storia della televisione: Fantastico, Papaveri e papere e Mille lire al mese con Pippo Baudo: Luna Park, I Cervelloni, Domenica In.

Padrone delle chiavi della piazza de I fatti vostri, arcinota trasmissione del mattino di Rai 2 (è al timone attualmente della sua diciannovesima edizione), Giancarlo Magalli si esibisce anche come doppiatore ed attore. Nel 1997 è Filottete di Hercules nella versione italiana del film Disney, mentre recita in tv in 7 vite, Un medico in famiglia e L'ispettore Coliandro. Dal 2017 al 2019 è la voce narrante delle avventure dei concorrenti de Il Collegio, sempre su Rai 2.

Per quanto riguarda la sua vita privata, Giancarlo Magalli ha due figlie: Manuela, che è stata concepita nel primo matrimonio con Carla Crocivera, e Michela, di 26 anni, che invece è figlia di Valeria Donati, la seconda moglie sposata nel 1989 e da cui il conduttore si è separato nel 2008. Attualmente è single, dopo le recente fine della la storia con la fidanzata Giada Fusaro.