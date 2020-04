Enrica Bonaccorti: oggi, Renato Zero, libri, fidanzati

Di Marcello Filograsso domenica 19 aprile 2020

Vita privata, curiosità, gossip, su Enrica Bonaccorti

Enrica Bonaccorti è una delle più importanti conduttrici italiane: una vita tra Rai e Mediaset, ma anche come autrice di canzoni (ha scritto La lontananza e Amara terra mia per Domenico Modugno).

Nata a Savona il 18 novembre 1949, il suo esordio in Rai è datato 1978 con il programma Il sesso forte, ma la notorietà la raggiunge negli anni Ottanta con Italia Sera e Pronto, chi gioca? negli anni Ottanta. A Mediaset conduce la prima edizione di Non è la Rai: la puntata del 31 dicembre 1991 passa alla storia in quanto la concorrente del cruciverbone dà la risposta esatta prima ancora che fosse letta la definizione ("eternit"). La donna fu poi assolta dal tribunale in quanto fu ritenuta credibile la sua tesi basata sulla premonizione.

Dopo I Fatti Vostri e Il Festival di Napoli, tra il 2000 e il 2003 il suo spazio in tv si riduce drasticamente, limitandosi all'angolo Il mio miglior amico all'interno della Buona domenica di Maurizio Costanzo, diventata poi un programma tv tra il 2004 e il 2006 su Rete4.

Negli ultimi anni seguono ospitate nei talk show Storie Italiane, La Vita in Diretta, Mattino Cinque, Live - Non è la d'Urso, per poi condurre nel 2019 un programma tutto suo su Tv8, Ho qualcosa da dirti.

Per quanto riguarda la sua vita sentimentale, tra i suoi amori figurano Michele Placido, Arnando del Piave, Carlo di Borbone (per lui avrebbe lasciato la tv per un periodo) e Francesco Villari, oltre a Renato Zero, con il quale è rimasta in ottimi rapporti. Nel 1973 ha avuto la figlia Verdiana dall'ex marito Daniele Pettinari.

Foto: account Instagram Enrica Bonaccorti