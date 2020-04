Valentin Alexandru e Francesca Tocca: la storia continua? (FOTO)

Di Marco Salaris venerdì 17 aprile 2020

Brani e foto condivise su Instagram: i segnali di un ritorno di fiamma?

Forse non è detta l'ultima parola sulla liason tra l'ex ballerino allievo di Amici Valentin Alexandru e la professionista del talent show Francesca Tocca. Una storia iniziata segretamente dietro le quinte delle lezioni e ufficializzata una volta che il ballerino si è volutamente ritirato dalla scuola (con tanto di discussione con Maria de Filippi).

Ricordiamo pure che il rapporto tra i due si è interrotto qualche settimana dopo che la vicenda è venuta fuori e con un messaggio tramite Instagram Valentin lasciò pubblicamente Francesca, sposata con il maestro di Ballando con le Stelle, Raimondo Todaro. Una relazione lunga dieci anni con una figlia, Jasmine.

Tutto finito? Qualche indizio che porta ad un possibile riavvicinamento c'è: Valentin da giorni condivide canzoni nostalgiche con frasi che per certi versi potrebbero essere indirizzati alla ballerina dato che la frase "Ti sto aspettando ancora dentro un McDonald’s" tratta da un brano del cantante Francesco Bertoli ricorda il locale dove i due sono stati pizzicati per la prima volta.

Francesca nelle ultime ore ha condiviso sulle Instagram stories del suo profilo il brano storico di Mina Mi sei scoppiato dentro al cuore con una foto di lei scattata durante una coreografia con il ballerino.

Un segnale che, se confermato, potrebbe far riprendere quota l'ipotesi del ritorno di fiamma (se mai interruzione tra i due c'è veramente stata). Non è nemmeno esclusa la possibilità che Valentin e Francesca siano rimasti in ottimi rapporti d'amicizia, ma il condizionale è comunque d'obbligo.