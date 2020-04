Paola Rossi: chi è la fidanzata di Salvatore Esposito

Di Ivan Buratti venerdì 17 aprile 2020

Vita privata, curiosità, gossip su Paola Rossi

Paola Rossi, chi è la fidanzata di Salvatore Esposito? Conosciamo meglio la fidanzata dell'attore napoletano Salvatore Esposito, tra i protagonisti assoluti della serie tv Gomorra, in cui interpreta il ruolo del temibile Gennaro "Genny" Savastano.

Non si conoscono molte informazioni private su Paola Rossi, che è balzate agli onori della cronaca rosa italiana circa 6 anni fa, quando è iniziata la storia d'amore con l'attore Salvatore Esposito, che proprio in quel periodo si stava facendo conoscere dal pubblico nella serie Gomorra. Secondo quanto emerge dal suo profilo pubblico su Instagram, su cui conta oltre 34mila seguaci, Paola Rossi è laureata in Legge, con un master in Entertainment Law. Attualmente lavora come Screenwriters & Directors Agent per la TT Agency, agenzia di rappresentanza, consulenza e promozione artistica per attori, sceneggiatori e registi.

Un curriculum ricco e corposo, che vanta anche alcune esperienze all'estero. Proprio quando si trovava in Spagna per studio, con il progetto Erasmus, Paola ha iniziato a frequentare virtualmente quello che sarebbe poi diventato il suo compagno. L'amore ai tempi di Facebook, dove Salvatore Esposito e Paola Rossi hanno avuto i primi approcci: lei fan già solo dal trailer di Gomorra, lui già innamorato perso, tanto da raggiungerla in Spagna per conoscerla di persona. Da quando si sono presi non si sono più lasciati.

Dagli scatti pubblicati sul suo profilo Instagram, si intuiscono quali siano le passioni di Paola Rossi. Tra le tantissime foto di coppia, scattate in occasioni mondane e private, spuntano quelle in giro per il mondo (Stati Uniti, Regno Unito, Spagna, Messico, per citare alcune mete visitate), che denotano una chiara passione per i viaggi. E poi foto con gli amici, i parenti e poi le ultime, quelle condivise in quarantena, con gli immancabili dolci della tradizione pasquale.