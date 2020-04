Paola Di Benedetto: "Io e Federico siamo stati bravissimi a tutelare la nostra storia. Zequila? Mi ha offesa ed è stato molto brutto"

Di Fabio Morasca mercoledì 15 aprile 2020

Paola Di Benedetto intervistata da Leggo dopo la vittoria al Grande Fratello Vip 4.

Paola Di Benedetto, lo scorso 8 aprile, è stata proclamata vincitrice della quarta edizione del Grande Fratello Vip. La modella vicentina, piazzatasi davanti a Paolo Ciavarro e a Sossio Aruta, ha deciso di devolvere l'intero montepremi in beneficenza, alla Protezione Civile impegnata nella lotta contro il COVID-19, e non metà del montepremi, come era inizialmente previsto per chiunque fosse stato il vincitore.

Intervistata da Leggo e stando alle sue dichiarazioni, l'ex Madre Natura di Ciao Darwin, e anche ex concorrente de L'Isola dei Famosi, sta trascorrendo il periodo di quarantena a Vicenza, insieme ai suoi genitori. Lasciare la casa di Cinecittà e calarsi nella difficile realtà che stiamo vivendo, ovviamente, non è stato semplice:

Un conto è percepire quello che stava succedendo, un altro è trovarsi in una realtà completamente distante. Quando ci hanno detto per la prima volta dell’emergenza Coronavirus, ho subito pensato "Sarebbe bello che il vincitore donasse tutto" ma non immaginavo minimamente che potessi essere io.

La Di Benedetto, quindi, ha ripercorso a grandi linee il proprio percorso all'interno della Casa, focalizzandosi su alcuni dei suoi ormai ex coinquilini. Non poteva mancare, ovviamente, un riferimento ad Antonio Zequila con cui la modella 25enne ha avuto le discussioni più aspre:

Antonella Elia? Lei con me è sempre stata protettiva, in molte situazioni mi ha fatto da mamma. Quella che mi spaventava di più sulla carta era la Rusic che poi si è rivelata dolcissima. Zequila? All’inizio eravamo molto amici. È bastato un piccolo fraintendimento e sono uscite cose poco carine da entrambi i lati. Quello che mi ha più ferita è che, dal nulla, mi ha offesa, dicendomi che non so fare nulla, che non valgo niente, che stavo al GF solo per le docce. In realtà, ha detto quello che davvero pensava, è stato molto brutto.

L'emergenza Coronavirus in Italia non ha permesso a Paola Di Benedetto di ricongiungersi con il fidanzato Federico Rossi da cui è costretta, quindi, a stare ancora lontana. La modella, però, è contenta di aver superato indenne, insieme al suo fidanzato, l'"ostacolo" GF Vip e ora vede un futuro radioso insieme al cantante modenese: