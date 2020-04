Aristide Malnati: "Paolo Ciavarro compulsivo e molto fragile, come me alla sua età"

Di Claudia Cabrini venerdì 10 aprile 2020

Nel corso dei tre mesi di gioco, Aristide Malnati ha sofferto soprattutto la mancanza della mamma e di Giulia e Valentina, le sue amiche e colleghe che definisce: "Le figlie che non ha mai avuto"

Una lunga intervista quella rilasciata da Aristide Malnati al quotidiano Libero in edicola, nella quale spiega delle sue prime impressioni post Grande Fratello Vip 4, e soprattutto di cosa abbia significato per lui il ritorno a casa. Quello che Libero definisce il 'vincitore morale' di questa quarta edizione, ha inoltre raccontato di non aver mai avuto fidanzate, e di aver vissuto, anche all'interno della casa più spiata d'Italia, un'esperienza olistica e totalizzante.

"Sono passato da una reclusione all'altra [...] Mi sono messo a nudo, ho fatto sgorgare tutto: la mia vita sentimentale senza un amore vero e proprio, la malattia invalidante neurologica che ho avuto da giovane e che mi ha paralizzato. Ho pianto come gli dei greci" ha raccontato Malnati al giornale, prima di continuare:



"Al Grande Fratello non ho mai litigato, ma ad un certo punto ho detto mentula, che significa caz** in latino. Penso di aver solo regalato sorrisi, e ho anche tenuto un Caffè Letterario nella casa: ho fatto recitare Rosa-Rosae a Sossio Aruta. Non è stato facile, l'ablativo l'ha chiamato Abusivo".

i ha inoltre raccontato cosa ne pensi di Paolo Ciavarro, uno tra i concorrenti in casa con il quale ha raccontato di aver legato di più:



"Non dormivo in stanza, mi veniva la claustrofobia, dunque mi svegliavo molto presto ed è così che ho fatto amicizia con Paolo Ciavarro. Un ragazzo molto delicato, molto fragile. Mi ricorda me alla sua età. Compulsivo".

E su Clizia spiega:



"Lei ha 40 anni, lui ne ha 28. Tutto può essere... Però lei è molto intelligente, mentre lui la ama".

In ultimo, Malnati ha anche ammesso di chi abbia sentito maggiormente la mancanza nel corso di questi tre lunghi mesi in casa:



"Sicuramente di mia mamma, delle amiche, ma anche delle mie colleghe di Storia e Misteri su Telenova, in particolare Virgina, e Giulia, 26 anni: la figlia che non ho mai avuto".