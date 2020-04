Adriana Volpe: "Zequila? Lancia solo fango agli altri, io volo alto"

Di Claudia Cabrini venerdì 10 aprile 2020

Ospite del format Instagram Salotto Salemi, Adriana Volpe è tornata a parlare di Antonio Zequila

Torna a parlare della sua esperienza al Grande Fratello, ma anche e soprattutto di quanto le è accaduto dopo, Adriana Volpe, che come ricorderete ha dovuto abbandonare la casa più spiata d'Italia a causa di un problema di famiglia, che abbiamo poi scoperto essere l'accentuarsi di un problema di salute del padre del marito, scomparso pochi giorni dopo.

Ospite di Salotto Salemi, il 'format' Instagram ideato da Giulia Salemi che ogni giorno organizza dirette con diversi ospiti connessi insieme a lei, Adriana ha spiegato di aver trascorso gli ultimi 11 giorni in Svizzera, prima di rientrare in compagnia della figlia a Roma soltanto poche ore fa. La live si è però fatta interessante nel momento in cui uno dei follower di Giulia ha fatto notare che anche Antonio Zequila fosse connesso e stesse seguendo la diretta. Così, è nato il 'caso Zequila', ancora una volta - e ovviamente Adriana non ha potuto far altro che ripetere cosa ne pensi realmente del suo ex coinquilino in casa:



"Sai la differenza tra me e lui qual è? Ci sono persone che purtroppo per esistere lanciano fango agli altri. E ci sono persone invece che cercano il bello negli altri. Questa è la vera differenza probabilmente tra me e lui. A me piace tirare fuori il bello delle persone. Ho trovato fuori luogo e scortese tutti i commenti che ha fatto su Sossio. Ma senza far polemica, dico solo che abbiamo due stili di vita diversi. Due modi di comunicare e di gestire il lavoro televisivo completamente diverso. Io volo alto".

E quando Giulia le chiede cosa ne sia stato della 'pace fatta' tra lei e Antonio Zequila, siglata pochi giorni prima della sua uscita di scena, Adriana risponde:



"Bisogna sempre vedere nella vita se uno chiede scusa perché veramente lo vuole fare e lo sente o se invece in quel momento pensa di trarne vantaggio. E purtroppo nella vita ci sono persone che chiedono scusa solo perché c’è un fine, ma non perché sentono questo sentimento. Però vedi cosa succede? Che piano piano le intenzioni si vedono, escono".