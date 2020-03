Grande Fratello Vip 4, Patrick Ray Pugliese parla della sua fidanzata Sara

Di Ivan Buratti martedì 31 marzo 2020

Patrick Ray Pugliese parla al Grande Fratello Vip 4 del rapporto con la fidanzata Sara Nanna

Grande Fratello Vip 4, Patrick Ray Pugliese parla della sua fidanzata Sara. Mancano pochi giorni alla fine della quarta edizione celebrity dello storico reality di Canale 5 e la mancanza dei propri cari è alle stelle. Lo sanno bene tutti, soprattutto Antonella Elia, Paolo Ciavarro, Aristide Malnati e Antonio Zequila, Ma lo sa anche e soprattutto Patrick, per la terza volta in gioco, che non si è abituato mai all'idea di avere distanti da sé per alcune settimane la mamma, il proprio figlio e la compagna Sara. Sara Nanna e Patrick si frequentano dal 2016, una storia lunga e piena di pathos, vissuta da entrambi con molta ironia, leggerezza e spontaneità

Nei modi di fare di una delle concorrenti della casa, Licia Nunez, Patrick ha riconosciuto quelli della sua fidanzata, che condivide il segno zodiacale con l'attrice de Le tre rose di Eva, quello dei Pesci. Durante il pranzo di ieri, il concorrente ha rivelato:



Sara ti assomiglia molto come carattere, funzionate allo stesso modo, te la devo presentare. Lei non ha velleità di stare davanti alle telecamere, e dopo alcune esperienze andate male, questo mi rassicurava. Poi ha l’ambizione della famiglia, ha il lato materno, un po' come Teresanna, ed è molto bello. Sara è stata bravissima anche con mio figlio, ha studiato pedagogia, di fatto era una maestra d'asilo. L'ho conosciuta nella fase "ragazzina-single", aveva 26 anni, poi è diventata casalinga!

Pensate che Patrick possa avere tutte le carte necessarie per giocarsi la finale? Che questo modo di fare colloquiale con due delle protagoniste del gioco sia una strategia per andare più avanti nella competizione, ora che è in nomination con Paolo Ciavarro ed Antonio Zequila? Il concorrente è un abile e agguerrito stratega, conosce i meccanismi del gioco, perciò potrebbe aver creato queste connessioni fra le coinquiline e la propria ragazza amata per imbonirsi parte del cast dei concorrenti e uscirne pulito e vincitore.