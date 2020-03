Valeria Marini: "Marco Senise? Non so chi sia" (video)

Di Sebastiano Cascone lunedì 30 marzo 2020

Valeria Marini smentisce il flirt del passato con Marco Senise

Dopo aver confermato di aver effettuato un tampone faringeo prima di entrare nella casa del 'Grande Fratello Vip 4', Valeria Marini, ospite, stasera, domenica 29 marzo 2020, di 'Live non è la d'Urso', ha smentito categoricamente di aver avuto una breve storia con Marco Senise, l'uomo che, secondo i gossip delle scorse settimane, sarebbe stato la causa dell'antipatia reciproca tra la Marini e Antonella Elia:

Marini: "Ma chi lo conosce. Ma veramente? Non so chi sia. L'avrò incontrato, forse, una volta. Come incontro tante altre persone".

L'ex spalla di Rita dalla Chiesa a 'Forum', qualche giorno fa, a 'Pomeriggio 5', ha raccontato che la frequentazione con la Marini è durata solo pochi mesi perché si è rifiutato di seguirla a Capri:

"Non ha detto la verità, è un'invenzione totale. Giovanni Ciacci te lo può confermare. In quel periodo era sempre con me".

Ha annunciato che, il prossimo 7 aprile, su Rete4, ci sarà uno speciale de 'La Presidente', lo spettacolo teatrale che la showgirl sarda ha portato al Salone Margherita di Roma prima di entrare nella casa nel reality condotto da Alfonso Signorini.