Antonino, il cugino italiano di Lady Gaga, lancia un messaggio alla cantante: "Ti prego, aiutaci"

Di Giulio Pasqui domenica 29 marzo 2020

Il cugino italiano di Lady Gaga si palese (e attacca Cristiano Malgioglio).

Ci mancava solo il cugino (italiano) di Lady Gaga. No, non stiamo parlando di Cristiano Malgioglio ma di Antonino Germanotta che attraverso Dagospia ha deciso di lanciare un messaggio alla cantante famosa in tutto il mondo. "Cara Lady Gaga, cara cugina, ti faccio i miei più sinceri auguri di compleanno. Noi non ci conosciamo direttamente, io sono tuo cugino Antonino Germanotta. I nostri nonni erano cugini e siamo legati da una fitta rete di parenti in comune che risiedono negli Stati Uniti. Ebbene, questo videomessaggio è anche per fare chiarezza. In questo Paese ci sono personaggi come il cantautore Cristiano Malgioglio che sfruttano la presunta appartenenza alla nostra famiglia per i propri fini personali", ha detto il ragazzo, attaccando il cantautore.

Da qui, l'appello a Lady Gaga per un aiuto legato all'emergenza Coronavirus:



"Beh, la famiglia Germanotta è una sola e risiede in Sicilia, abita in Italia, in un paese vessato dalle difficoltà legate al CoronaVirus. Ti chiedo di dare il tuo supporto, di dare sostegno al paese in cui affondi le tue radici, in cui è nata la storia della nostra meravigliosa famiglia Germanotta. Siamo allo stremo, il nostro paese è in forte difficoltà".