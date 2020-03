Grande Fratello Vip 4, Antonella Elia e l'incidente del padre: "E' morto quando avevo 14 anni..."

Dopo aver parlato della sua "seconda" mamma, Paola, durante la puntata serale andata in onda mercoledì scorso, facendo anche un po' di autocritica circa le intemperanze del suo carattere, Antonella Elia, all'interno della casa del Grande Fratello Vip, durante una conversazione con Teresanna Pugliese, ha raccontato nei dettagli un altro capitolo doloroso della sua vita ossia la morte del padre.

Dopo aver perso la mamma quando aveva appena un anno e mezzo, infatti, la Elia ha perso il papà all'età di soli 14 anni.

Il padre di Antonella Elia è scomparso a causa di un terribile incidente stradale:

Mio papà è morto quando avevo 14 anni, in un incidente stradale, lei è la sua seconda moglie, la mia seconda mamma, e lei era in macchina con lui. E' rimasta scioccata, è stato un incidente terribile. Un tir ha passato il guard rail ed è passato sopra 7 o 8 macchine. Quella del mio papà era la prima. Lei è rimasta completamente scioccata. L'incidente è stato terribile.

Parlando della seconda moglie di suo padre, invece, Antonella Elia ha dichiarato che, anche con lei, ci sono stati dei momenti di incomprensione:

Ultimamente, la sentivo sempre di meno al telefono, perché lei ha un problema al cuore. Lei abita a Miramare di Rimini, non a Roma. Ogni volta che io andavo da lei, una o due volte all'anno, litigavamo e quindi lei ha detto che non mi voleva vedere perché si agitava e le faceva male al cuore. Io mi ero offesa a morte, quindi. Però, prima di entrare qui, l'avevo sentita.

Anche parlando dei suoi amati nonni materni, infine, Antonella Elia non ha risparmiato una considerazione amara:

Ho vissuto con i miei nonni materni, fino ai 6 anni, e ci sono stati fino ai 22 anni. Le domeniche, andavo sempre da loro. Era un rituale. Anche loro, poi, non li ho visti per anni. Questa è una costante della mia esistenza. Mio padre si arrabbiò con loro e non me li fece vedere per anni. Mia nonna era mia mamma.