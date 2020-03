Grande Fratello Vip 2020, pace fatta tra Sossio Aruta e Antonio Zequila (video)

Di Ivan Buratti giovedì 26 marzo 2020

Grande Fratello Vip 2020, Sossio Aruta e Antonio Zequila seppelliscono l'ascia di guerra e si ritrovano dopo la lite delle scorse ore

Grande Fratello Vip 2020, pace fatta fra Sossio Aruta e Antonio Zequila. I due concorrenti del reality show di Canale 5 avevano infatti pesantemente discusso negli scorsi giorni a causa di alcuni contrasti caratteriali, evidenti sin dall'inizio della convivenza. Entrato a gioco iniziato, il compagno di Ursula Bernardo ha sconvolto gli equilibri della casa, riuscendo però ad ottenere il favore del pubblico, che lo ha eletto primo finalista del gioco.

La conquista immediata della finale ha scosso Antonio Zequila, forse geloso della priorità acquisita da Sossio Aruta. Troppi galli nel pollaio di Cinecittà, che tuttavia hanno deciso di seppellire l'ascia di guerra e chiarirsi faccia a faccia, chiudendo la lite alimentata anche nell'ultima diretta in prima serata. Proprio ieri sera, mercoledì 25 marzo 2020, Sossio Aruta aveva accusato il coinquilino di bullismo per via di alcuni commenti quotidiani sulle sue abitudini e sulla sua competenza linguistica, giudicata non all'altezza del contesto.



























"Ho esagerato col termine: se tu a una persona dici una cosa negativa, può subire un trauma o avere una reazione come la mia, è pericoloso", ha detto nel pomeriggio di giovedì 26 marzo Sossio Aruta ad Antonio Zequila, con cui ha intavolato una discussione sul divano del salotto per ridimensionare le accuse di ieri. Anche l'attore campano ha voluto mettere i puntini sulle i per le parole spese nei confronti dell'ex cavaliere di Uomini e Donne:



Non volevo dire che dovevi parlare in italiano, ma di moderare i termini. Ti chiedo scusa, mi sono espresso male.

Come segno di pace, i due si sono stretti la mano ed abbracciati. Infine, Sossio ha rivelato ad Antonio Zequila, in nomination con Paolo Ciavarro e Patrick Ray Pugliese: "Ti vorrei in finale con me". Che il chiarimento sia avvenuto solamente per una strategia di gioco da parte di entrambi, a un passo dalla vittoria finale? Vedremo...