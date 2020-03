Due anni senza Fabrizio Frizzi, il ricordo di vip e colleghi

Di Massimo Galanto giovedì 26 marzo 2020

Antonella Clerici, Carlo Conti, Simona Ventura, Caterina Balivo, Lorella Cuccarini tra coloro che hanno dedicato un pensiero al collega venuto a mancare 2 anni fa

"Oggi avresti certamente avuto un sorriso preoccupato ma rassicurante... chissà cosa avresti detto del coronavirus, di città vuote, di medici e infermieri eroi, di un mondo sconvolto. Due anni senza di te senza la tua risata che riecheggia di stella in stella...".

Così su Instagram Antonella Clerici ha voluto ricordare Fabrizio Frizzi postando una foto che li ritrae sorridenti insieme. Ma sono tanti i personaggi famosi, colleghi e non, che hanno omaggiato il conduttore scomparso due anni fa a 60 anni.

Carlo Conti, che negli ultimi anni è stato molto vicino a Frizzi, prima aiutandolo a tornare da protagonista in tv a Tale e quale show, poi lasciandogli la conduzione di L'Eredità, ha osservato che "oggi più che mai ci vorrebbero i tuoi “abbraccioni"

Caterina Balivo ha scritto su Twitter che dopo "due anni dal giorno in cui sei andato via", "qui stentiamo ancora a crederci":

"Mai come in questo momento il tuo sorriso contagioso e il tuo garbo sarebbero stati di conforto, per tutti noi. Proteggici da lassù Fabri, ci manchi tanto".

Fabrizio, sono passati già due anni dal giorno in cui sei andato via e qui stentiamo ancora a crederci. Mai come in questo momento il tuo sorriso contagioso e il tuo garbo sarebbero stati di conforto, per tutti noi. Proteggici da lassù Fabri, ci manchi tanto ❤️ #FabrizioFrizzi pic.twitter.com/2wjx8iAEya — Caterina Balivo (@caterinabalivo) March 26, 2020

Lorella Cuccarini ha realizzato un video negli studi tv da dove conduce La Vita in diretta, mostrando una foto di Frizzi presente nel corridoio:

Oggi manca il suo sorriso bellissimo, mancano i suoi abbracci, la sua bontà d'animo. Manca tanto.

Simona Ventura ha ricordato le "tue battute che aprivano il cuore al cielo":