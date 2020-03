Principe Carlo positivo al Coronavirus

Di Giorgia Iovane mercoledì 25 marzo 2020

L'erede al trono Windsor è stato sottoposto al test per il COVID-19 ed è risultato positivo.

Carlo d'Inghilterra risulta positivo al Coronavirus: lo ha confermato la Casa Reale con una nota seguita alle indiscrezioni di Sky News. Da Clarence House, residenza del Principe del Galles e della consorte Camilla, fanno sapere, infatti, che il 71enne Carlo ha manifestato lievi sintomi da infezione al COVID-19, precisando però che le sue condizioni di salute sono buone e che continua a lavorare da casa.

Sottoposta al test anche la moglie Camilla, Duchessa di Cornovaglia, che risulta però negativa. Entrambi hanno scelto, però, di trasferirsi per un periodo di quarantena in Scozia, nell'amato Castello di Balmoral. Come sia avvenuto il contagio è difficile a dirsi, come spiega anche la nota ufficiale, visto il gran numero di impegni ufficiali cui il Principe ha partecipato nelle ultime settimane.

Il principe Carlo è dunque il primo membro di Casa Windsor a essere colpito dal Coronavirus: le preoccupazioni investono però anche la madre, la Regina Elisabetta II, e il figlio William, secondo in linea di successione, rimasto fedele ai suoi incarichi reali e in 'prima linea' con la famiglia nell'incoraggiare i sudditi in questo grave momento di crisi, per tutti. La Regina Elisabetta, intanto, ha lasciato da giorni Buckingham Palace e si è trasferita nel Castello di Windsor: l'ultimo suo contatto col figlio Carlo risale al 12 marzo, peraltro data dell'ultimo incontro ufficiale registrato dal sito del Principe, ma BBC fa sapere che la Regina non mostra sintomi.