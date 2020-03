Luciana Piza Toledo, chi è la madre di Gaia di Amici 19

Di Marco Salaris sabato 21 marzo 2020

Tutto quello che c'è da sapere su Luciana Piza Toledo la mamma di Gaia

Luciana Piza Toledo è la madre di Gaia Gozzi, la cantante in gara al serale di Amici edizione 2020. Ha 50 anni e tre figlie. E' un'ex ballerina di danza classica e contemporanea che ha trasmesso la passione per la musica a Gaia. Nella puntata del 20 marzo 2020 in collegamento da Viadana ha potuto parlare con sua figlia.

Con lei anche le due figlie più piccole (una delle due ha 10 anni) e il compagno:



Noi stiamo bene, sentiamo tantissimo la tua mancanza sempre, ogni giorno. Siamo tanto fieri di te perché sappiamo quanto per te è stato difficile intraprendere questo percorso. Avevi paura del giudizio delle persone e di essere stigmatizzata come quella dei talent. Hai voluto superare le tue paure e per questo noi siamo felici.

L'emozione è tanta e Luciana prova in tutti i modi ad esternare le sue emozioni, trattenendo a stento le lacrime:



Siamo fieri perché tu ti sei aperta piano piano e a farti vedere non solo per la tua forza ma anche per le tue fragilità. Tu devi essere quella che sei in totale libertà. Siamo fieri della tua educazione e del tuo percorso, non hai mai smesso di lottare per i tuoi sogni. Devi essere sempre conscia del tuo valore con umiltà e gratitudine soprattutto in questo momento è importante. Ti amiamo da morire!

Gaia in lacrime ha salutato la sua famiglia.