Grande Fratello Vip 4, le reazioni dopo l'addio di Adriana Volpe. Andrea Denver: "Bisogna essere positivi"

Di Fabio Morasca venerdì 20 marzo 2020

Le reazioni dei concorrenti dopo l'uscita dal gioco di Adriana Volpe.

L'emergenza sanitaria riguardante il Coronavirus non può lasciare indifferenti i concorrenti della casa del Grande Fratello Vip 4, il reality show di Canale 5, condotto da Alfonso Signorini, che chiuderà i battenti in anticipo rispetto a quanto annunciato: la finale, infatti, andrà in onda il prossimo 8 aprile, ovviamente, in assenza di pubblico e con Signorini alla conduzione dagli studi di Cologno Monzese.

L'addio di Adriana Volpe, che ha dovuto lasciare il GF Vip a causa dell'aggravarsi delle condizioni di salute di un suo caro, ha ulteriormente scosso gli abitanti della casa di Cinecittà.

Andrea Denver, tra i concorrenti della Casa ad aver maggiormente legato con Adriana Volpe, ovviamente, si è mostrato dispiaciuto, invitando gli altri a mantenere l'ottimismo ("Bisogna essere positivi").

Anche Paola Di Benedetto non ha nascosto il proprio rammarico: la modella vicentina si è detta dispiaciuta soprattutto per il fatto di non essere riuscita a supportare al meglio la conduttrice in questa difficile situazione.

Paolo Ciavarro, tra i più provati dopo l'addio della Volpe, chiacchierando con Fernanda Lessa, invece, le ha confidato di essere preoccupato.

Anche Patrick Ray Pugliese e Licia Nunez hanno espresso la loro opinione riguardo l'uscita dal gioco da parte di Adriana Volpe.

Patrick ha invitato tutti a non lasciarsi abbattere ("Dobbiamo essere forti") mentre l'attrice ha collegato un aneddoto avvenuto nei giorni scorsi all'addio consumatosi nelle ultime ore: