Grande Fratello Vip 2020, Antonella Elia salvata dal televoto: "Mi sembra che le persone mi abbiano incoronata come regina!"

Di Alberto Graziola giovedì 19 marzo 2020

Grande Fratello Vip 4 daytime puntata 19 marzo 2020: la gioia di Antonella Elia salvata dal televoto

Recap della puntata di ieri del Grande Fratello Vip 4. Alfonso Signorini, ovviamente, parla dell'emergenza Coronavirus in Italia.

I concorrenti parlano delle voci e dei canti che hanno ascoltato dagli abitanti, poco distanti da loro. E uniti dalle stesse parole, "Andrà tutto bene".

Adriana Volpe, in lacrime, commenta la fierezza di essere italiani in questo difficile momento: "Non è una voce ma un grido, l'energia che ognuno di noi ha. Non molliamo, siamo qua a guardare a un futuro che deve essere per forza roseo".

Sempre la conduttrice è commossa dall'affetto del pubblico per averla salvata, nel gioco. Antonella Elia, salva dal televoto:

"Mi sembra che le persone mi abbiano incoronato come una regina! Anche questo mi dà tanta dignità, valore, sento una riconoscenza infinita"

La Elia e la Volpe salvano Denver, come immune. I due non votati sono stati Sossio e Teresanna. Lui se la prende per non essere stato salvato da Valeria Marini. Lei si giustifica con "Ho pensato a Licia..."

Teresanna porta Valeria Marini al televoto, Sossio, invece, Licia Nunez. Ad essere eliminata è Valeria Marini. Sossio, invece, va direttamente in finale.