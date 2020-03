Amanda Bynes è incinta

Di dr. apocalypse mercoledì 18 marzo 2020

Amanda Bynes e Paul Michael sono di nuovo una coppia.

Amanda Bynes si sposa, la foto social del fidanzamento Sconosciuto il nome del fidanzato. Se solo pochi giorni fa lui aveva annunciato la rottura di coppia, ecco ora arrivare il colpo di scena. Amanda Bynes e Paul Michael sono tornati insieme e diventeranno genitori. La 33enne ex star di Nickelodeon è infatti incinta. Parola di People.

Nella giornata di ieri Michael ha condiviso sui social un'ecografia, che riportava proprio il nome di Amanda. "Bambino in preparazione", ha scritto l'uomo, ufficializzando di fatto la prima gravidanza di Amanda, che al momento tace sui social. Attualmente la Bynes è in un centro di salute mentale, per i suoi ciclici problemi che negli anni scorsi l'hanno più volte vista finire sui siti di gossip.

Dopo l'annuncio della rottura del fidanzamento, Amanda ha pubblicato su Instagram una foto accanto proprio a Paul, definendolo 'il mio amore'. La famiglia della Bynes avrebbe provato a scrivere la parola fine a questa storia, senza riuscirci. La notizia della gravidanza, evidentemente, cambia ulteriormente le carte in tavola. Nel 2019 la Bynes, apparsa in diversi show di Nickelodeon tra la metà degli anni novanta e gli inizi del 2000, si è laureata all'Istituto di moda e design FIDM di Los Angeles.