Amanda Bynes rompe il fidanzamento dopo 3 settimane

Di dr. apocalypse lunedì 9 marzo 2020

L'anello di fidanzamento comprato su Amazon a meno di 50 dollari.

Amanda Bynes si sposa, la foto social del fidanzamento Sconosciuto il nome del fidanzato. Nascita di un amore e di un fidanzamento in meno di un mese. Sarebbe già naufragata la storia d'amore tra Amanda Bynes e Paul Michael, annunciato sposo dell'ex diva di Hairspray. Lo stesso Michael, via In Touch, ha confermato che il fidanzamento è finito, sottolineando però come continuerà a considerare Amanda come la sua 'migliore amica'.

La Bynes, nel dubbio, ha cancellato tutte le foto di coppia dai suoi profili social, senza però entrare nei dettagli di questa scissione lampo. La famiglia di Amanda potrebbe essere stata decisiva, nella rottura con Paul, perché non aveva accettato nè 'autorizzato' il fidanzamento dell'ex attrice, sotto costante osservazione dopo i problemi di salute mentale vissuti nell'ultimo decennio.

L'anello di fidanzamento che la Bynes aveva orgogliosamente mostrato sui social meno di un mese fa, in tutto ciò, era stato comprato su Amazon alla modica cifra di 49 dollari. Eppure Amanda sembrava aver davvero perso la testa per Michael, conosciuto a lezione e frequentato per pochi mesi. Poi, dopo il fidanzamento social, qualcosa è accaduto, il castello di carte è crollato. "Fidanzata con l’amore della mia vita", aveva scritto su Instagram il giorno di San Valentino. Neanche un mese dopo, quella foto con dedica è sparita.

Fonte: TMZ