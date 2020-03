Gabriel Garko "è libero di dire o no quel che vuole": parola di Imma Battaglia

Di dr. apocalypse martedì 17 marzo 2020

Gabriele Rossi e Gabriel Garko sono solo amici?

Gabriel Garko ha fatto da testimone di nozze all'unione civile tra Eva Grimaldi, sua storica ex fidanzata, e Imma Battaglia, ex di Licia Nunez, concorrente dell'ultimo Grande Fratello Vip. Proprio l'attivista lgbt, intervistata dal Corriere della Sera, è tornata a parlare della chiacchierata vita privata di Garko, ultimamente sempre più spesso paparazzato insieme a Gabriele Rossi, da lui definito 'amico speciale'.



Gabriel Garko gay? Ormai è anche mio amico, ha una sensibilità rara, molto simile a Eva. Per il resto, è libero di dire o no quel che vuole.

Poche parole ma chiare quelle della Battaglia, con la Grimaldi che è stata al fianco di Gabriel dal 1997 al 2001, per poi sposare nel 2006 l'imprenditore Fabrizio Ambroso, lasciato nel 2010. Una storia d'amore, quella tra Imma ed Eva, a lungo taciuta, ma per scelta proprio della Battaglia: “Eva era pronta a raccontarlo da subito, ci abbiamo messo cinque anni perché io ero spaventata dall’eco. Infatti l’odio via web è stato di una violenza mai vista in tanti anni di lotta”.

A fine 2019 Gabriel aveva così parlato della propria vita privata: