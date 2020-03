Grande Fratello VIP 4, battibecco tra Antonella Elia e Antonio Zequila (VIDEO)

Di Marco Salaris sabato 14 marzo 2020

Anche a distanza le schermaglie tra Antonella e Valeria non accennano a diminuire.

Ormai non passa giorno in cui nella casa del Grande Fratello VIP non ci sia almeno uno scontro che anche solo di riflesso coinvolga Antonella Elia e Valeria Marini. Le due non vanno assolutamente d'accordo e questa ormai è una certezza, oggi ne abbiamo avuto ulteriormente conferma.

La mattina si apre con Valeria che polemizza per la poca cura nella pulizia della cucina:



Almeno le cose della colazione riponetele, non mi va di raccogliere le briciole anche di chi mi toglie il saluto - dice riferendosi chiaramente ad Antonella Elia senza nominarla - lo faccio solo per alcuni a cui tengo.

Antonella quindi sente la frase e borbotta a bassa voce: "Certo che è incredibile, si riferisce a me, non ho parole" (CLICCA QUI per il video). Antonio Zequila si intromette a piccoli passi notando che la tensione stava nuovamente per propagarsi nella casa, si reca in giardino e parla con Fabio Testi: "Siccome sei il più saggio, ti posso chiedere se puoi ripetere alla gente di non stare sempre a ribadire quello che fanno in casa, creano solo inquinamento acustico". La Elia non sta in silenzio e provoca l'attore: "Allora vallo a dire alla tua amica, lei si deve limitare e smettila con questo finto buonismo che stai sempre dalla sua parte" (CLICCA QUI per il video).

Zequila sentendosi attaccato risponde: "Buonismo? Ma quale buonismo? Io lo dico per evitare di scannarci in questi giorni difficili, poi io non ho alzato i toni contro di te, facevo un discorso generale per limitare le liti" un appello che evidentemente è caduto nel vuoto dato che ormai nemmeno i rapporti civili sembrano essere presi in considerazione dalle due vip.