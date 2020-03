Grande Fratello Vip 4, Paolo Ciavarro: "Clizia Incorvaia? Voglio viverla, mi manca da impazzire"

Di Sebastiano Cascone venerdì 13 marzo 2020

Paolo Ciavarro sempre più coinvolto da Clizia Incorvaia

Nel corso del consueto appuntamento con il daytime del 'Grande Fratello Vip 4', in onda, oggi, venerdì 13 marzo 2020, Paolo Ciavarro, in confessionale, ha espresso la propria mancanza per la compagna, Clizia Incorvaia, che, nel corso dell'ultima puntata, gli ha fatto recapitare un messaggio molto romantico attraverso Alfonso Signorini. Il concorrente del reality di Canale 5 ha spiegato i motivi di questa piccola crisi emotiva:

"Io voglio viverla. Mi manca da impazzire. La realtà è questa. E' inutile che cerco di nascondermi, ed alzare un muro per mantenere le mie emozioni private. Io e lei abbiamo vinto. Io non stavo così da tanto tempo. E' la cosa più bella che c'è al mondo".

Non mancano i messaggi d'amore da parte dell'influencer siciliana sui propri social:



Durante la striscia quotidiana, sono state mostrate le immagini del torneo di scopa tra Sossio Aruta e Teresanna Pugliese. E vinto dall'ex calciatore nonostante lo zampino del 'rivale' Antonio Zequila.