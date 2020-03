Amici, Veronica Peparini: "La differenza d'età con Andreas? Ognuno vive quello che sente"

Di Sebastiano Cascone giovedì 12 marzo 2020

L'amore tra Veronica Peparini e Andreas Muller prosegue a gonfie vele

Veronica Peparini, intervistata dal settimanale 'Oggi', in edicola questa settimana, ha parlato, per la prima volta, della sua storia d'amore con Andreas Muller, il ballerino, vincitore dell'edizione 2017 di 'Amici' con cui fa coppia fissa da quasi un anno:

"Sì, era tra i miei allievi, uno di quelli che ho sempre sostenuto perché di grande talento. Finché siamo stati a scuola, tutto era catalogabile come lavoro. Ma la vita prende poi delle strade curiose... Una volta spenti i riflettori ci siamo incontrati ancora e, insomma, da un anno stiamo insieme".

La coreografa non vive con imbarazzo il fatto che, con il compagno, condivida lo stesso ambiente di lavoro. Il danzatore, infatti, fa parte del corpo di ballo dei professionisti del talent show di Maria De Filippi:

"No, anche fuori da qui siamo abituati a condividere il lavoro. Insegno in una palestra. Andreas mi dà una mano come assistente".

La Peparini, ad oggi, non vive, con eccessiva preoccupazione, la differenza d'età con il fidanzato: lei ha 49 anni, lui 23 ma le cose sembrano procedere per il verso giusto:

"Sarebbe sciocco ignorarla perché c’è. Credo però che in amore non sia un elemento decisivo: ognuno vive quello che sente"