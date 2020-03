Grande Fratello VIP 4, ennesima gaffe di Asia Valente: "Sono la prima e unica immune dal Coronavirus"

Di Marco Salaris giovedì 12 marzo 2020

Le prime parole della concorrente eliminata non appena riprende in mano i social.

Ci risiamo. Asia Valente, eliminata dal Grande Fratello VIP poco più di 12 ore fa torna a far parlare di sè e non per qualcosa di positivo, anzi. Già durante la sua breve esperienza nella casa che le ha "insegnato tante cose" (parole dette da lei in studio a Roma ieri sera), Asia e le gaffe sono andate a braccetto in due occasioni per aver utilizzato la parola 'down' in modo dispregiativo scatenando le reazioni del web che chiedevano a gran voce la squalifica della concorrente.

Stavolta l'argomento preso in causa è l'emergenza Coronavirus. Passata qualche ora dall'abbandono della casa deciso dal televoto Asia ha aperto il suo instagram per comunicare con i suoi followers avvisandoli del suo ritorno in possesso del profilo con affermazioni quanto meno discutibili:



Vi sono mancata a quanto pare! Qui sono l'unica immune e non ci possiamo avvicinare! Sì, sono la prima e unica immune di Itlaia, dato che sono la prima ad uscire dalla casa del Grande Fratello VIP dopo questo virus che è in atto e sono l'unica immune.

Asia ha poi proseguito postando un'Instagram story nella quale lancia l'appello ai maschi di farsi avanti diventando fidanzato "per quarantena".