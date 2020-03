Grande Fratello Vip, Antonella Elia contro Valeria Marini: "Mi fa pena" (VIDEO)

Di Massimo Galanto mercoledì 11 marzo 2020

Ennesima lite in diretta nella Casa tra Valeria Marini e Antonella Elia

Tra loro la convivenza non è cominciata bene... e sta addirittura peggiorando... 😅 Antonella e Valeria sono sempre più ai ferri corti. #GFVIP pic.twitter.com/LBBEHgKAjY — Grande Fratello (@GrandeFratello) March 11, 2020

Anche nella puntata di mercoledì 11 marzo, al Grande Fratello Vip è andata in scena una lite tra Antonella Elia e Valeria Marini. Stuzzicate da Alfonso Signorini e da una clip che ha ripercorso il complicato rapporto all'interno della Casa, le due sono tornate a discutere.

La Marini, dopo aver precisato che "non è nel mio stile litigare" e che "non porto rancore", si è detta convinta che "è lei che ce l'ha con me". La Elia ha replicato prontamente:

Sono sdegnata, è pura ipocrisia. Lei mi sta sempre addosso, dice cose cattive nel confessionale.

A questo punto Pupo ha chiesto alla Elia se fosse vero - come sostiene la Marini - che lei provi invidia nei confronti della collega. Puntuale la risposta:

Non le invidio proprio niente. Anzi, mi fa anche un po' pena. Mi dispiace vederla così disperata e contorta. Lasciami in pace, non starnazzare come una gallina. (...) Sei codarda.

Dopo che la Elia ha ricordato che la Marini l'ha accusata di essere raccomandata, Signorini dallo studio ha puntualizzato che "qui di raccomandato non c'è proprio nessuno". La Marini non ha potuto fare altro che tornare sui suoi passi, giustificandosi con un classico "mi sono espressa male" dopo che "lei mi ha dato della cretina, deficiente e spergiura".