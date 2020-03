Bianca Guaccero: "Non ho il Coronavirus"

Di Sebastiano Cascone mercoledì 11 marzo 2020

Bianca Guaccero smentisce categoricamente di essere affetta da Coronavirus

Bianca Guaccero, assente ancora, oggi, 11 marzo 2020, alla guida di 'Detto Fatto' su Rai2, ha scritto un lungo post sui propri social per smentire alcuni voci sulle proprie condizioni di salute. L'attrice pugliese, infatti, è a letto, ricoverata a casa, per una gastroenterite. Nulla a che fare con il Coronavirus come precisato in una nota.

"Non ho il Coronavirus, altrimenti lo avrei dichiarato apertamente. Per la tutela di tutti".

Nelle scorse ore, la conduttrice, sempre sui propri social, ha voluto, ringraziare i tanti fan che si sono preoccupati per la sua salute:

"Vi voglio un mondo di bene! Siete speciali, e sono con voi sempre, sto meglio, la pancia ha smesso di brontolare! adesso devo riprendere un po’ di forze! Un bacione! Ps la foto ovviamente non l’ho fatta adesso! Per la vostra incolumità!".

La trasmissione, dopo lo speciale di ieri del Tg2, tornerà regolarmente in onda, allo stesso orario, con Elisa d'Ospina e il supporto di Gianpaolo Gambi.