Fare l'amore come una escort: il nuovo libro di Barbara De Santi di Uomini e Donne

Di Sebastiano Cascone mercoledì 11 marzo 2020

Barbara De Santi del trono over di Uomini e donne scrittrice con il libro Fare l'amore come una escort

Barbara De Santi, protagonista del trono over di 'Uomini e Donne' diventa scrittrice. La dama del programma di Maria De Filippi, infatti, pubblicherà 'Fare l'amore come una escort', il nuovo libro che narra "la storia della mia vita raccontata attraverso gli uomini e le donne che ho incontrato sulla mia strada"

L'insegnante, però, in un momento difficile per gli italiani a causa del diffondersi del Coronavirus, ha deciso di posticipare l'uscita del romanzo:

Sul sito ufficiale, la donna ha, però, pubblicato alcuni stralci:

Come prima di un colloquio di lavoro, si dovrebbe richiedere il Curriculum Vitae amoroso del nostro pretendente: quante storie ho avuto, quante sono state importanti, qual è stata la durata media dei miei fidanzamenti. Vi assicuro che se fosse stato possibile, mi sarei evitata un sacco di sofferenze" (Capitolo 1)

"Io restavo in silenzio. Non sapevo come commentare perché avevo anch'io molte conoscenze, ma nessuno mi aveva mai pagato qualcosa. Avevo sempre e solo contato su me stessa. I miei genitori erano stati chiari: se te ne vai devi essere capace di stare in piedi da sola. Così avevo fatto" (Capitolo 2)

"A cinquant'anni sono alla continua ricerca della felicità. Vorrei essere qualcuno. Vorrei essere importante. Forse importante per qualcuno, ecco. Sto ancora cercando la dote per cui davvero vorrei brillare. Potrei vivere di riflesso accanto ad un uomo importante? Mai!" (Capitolo 3).