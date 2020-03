Grande Fratello Vip 4, Andrea Denver: videolettera dai suoi genitori e "rassicurazione" della sua fidanzata Anna (Video)

Di Fabio Morasca giovedì 12 marzo 2020

Andrea Denver ha ricevuto una doppia sorpresa durante la puntata di questa sera del GF Vip 4.

Andrea Denver, durante la puntata di questa sera del Grande Fratello Vip 4, ha ricevuto una videolettera da parte dei suoi genitori.

Il modello veronese 28enne, spesso ingiustamente deriso per la sua propensione a piangere, non poteva non commuoversi davanti alle parole dei suoi genitori:

Ciao Andrea, stai andando proprio bene. Ci piace molto vederti a tuo agio con i tuoi compagni di viaggio, collaborante, educato e corretto nei confronti di tutti, ma anche scherzoso e gioioso. Non è facile, come può sembrare, vivere questa esperienza, ma la tenacia, lo spirito di adattamento e l'intelligenza, che ti hanno sempre contraddistinto, ti sono d'aiuto, anche di fronte a comportamenti incomprensibili. Per noi tutto procede bene. Attraverso le dirette e le varie clip, ti seguiamo e viviamo virtualmente alcuni momenti della tua quotidianità. Ti auguriamo fortemente di continuare il tuo percorso all'interno della casa fino in fondo! Forza Andrea! Siamo sempre con te! Un grande abbraccio e un bacio. Mamma e papà.

Andrea Denver ha dichiarato che i genitori ricoprono un ruolo importantissimo nella sua vita:

I miei genitori sono tutto per me. Passo le ore al telefono con loro, mi vengono a trovare 3-4 volte all'anno, io cerco di rientrare in Italia ogni volta che voglio, sento molto la loro mancanza. Sono i miei migliori amici, sono tutto quello che ho. Sentire queste parole mi riempie il cuore.

Denver è stato anche "rassicurato", direttamente da Alfonso Signorini, riguardo la fidanzata Anna Wolf, preannunciandogli un'intervista concessa al settimanale Chi:

Anna dice che ti aspetta e vuole che tu sia sorridente sempre perché ti ama e vuole solo te.

Andrea ha accolto con sollievo anche queste parole:

Grazie mille per queste parole. Lo sapevi che era una delle mie più grandi preoccupazione. Mando un milioni di baci ad Anna. Spero di poterla riabbracciare presto.

