Beatrice Mariani, chi è la moglie di Giovanni Floris

Di Marcello Filograsso martedì 10 marzo 2020

Vita privata, curiosità e gossip su Beatrice Mariani, la moglie di Giovanni Floris

Nata a Roma il 26 luglio 1967, Beatrice Mariani è una scrittrice ed è la moglie del conduttore e giornalista Giovanni Floris.

La donna vive attualmente a Roma con il marito e i suoi due figli, Valerio e Fabio. In una intervista ha dichiarato che la scrittura l'ha salvata e infatti già da giovane pare passasse interi pomeriggi a leggere libri. La sua passione ha avuto il suo culmine nel 2018 con Una ragazza inglese, il suo romanzo d'esordio. In realtà per un periodo avrebbe meditato di abbandonare questo percorso, ma poi è tornata sui suoi passi.

Giovanni Floris e Beatrice Mariani si sono conosciuti ai tempi dell'università: dopo aver conseguito la maturità classica si è laureata in Scienze Politiche alla LUISS di Roma. Per alcuni anni ha seguito suo marito mentre lavorava a New York.

Foto: account Instagram Beatrice Mariani