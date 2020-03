Bianca Guaccero: "Oggi non sarò a Detto Fatto perché una gastroenterite mi ha messo ko"!

Di Sebastiano Cascone lunedì 9 marzo 2020

Bianca Guaccero assente nella puntata del 9 marzo 2020 per motivi di salute

Bianca Guaccero assente, oggi, 9 marzo 2020, a 'Detto Fatto' sostituita da Elisa d'Ospina e Gianpaolo Gambi. La conduttrice, a poche ore dalla messa in onda del factual di Rai2, ha spiegato i motivi della sua mancata presenza in puntata:

L'attrice pugliese, nelle scorse ore, ha aderito, come molti suoi colleghi alla campagna, #iorestoacasa, per contrastare la diffusione del Coronavirus in tutta Italia: