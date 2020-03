Coronavirus, Fabio Testi jr al papà: "Non avere fretta di uscire dalla casa del Grande Fratello Vip" (video)

Di Sebastiano Cascone domenica 8 marzo 2020

Fabio Testi jr rassicura il papà dopo la diffusione del Coronavirus a Shanghai

Fabio Testi jr., in collegamento da Shanghai (assieme alla compagna), oggi, domenica 8 marzo 2020, di 'Live non è la d'Urso', ha rassicurato il papà, recluso, da due mesi nella casa del 'Grande Fratello Vip':

"Sono diminuiti parecchi. A desso siamo in 20 mila in tutta la Cina. E 24 - 25 casi a Shanghai. Stanno facendo miglioramenti notevoli. Ci sentiamo sicuri qui".

Il figlio dell'amatissimo attore ha documentato lo scenario a diverse settimane dalla diffusione del Coronavirus in Cina e nei Paesi limitrofi:

"Da un mese, da dopo il Capodanno cinese, abbiamo chiuso i nostri 4 negozi. Oggi il 70 - 80 per cento dei negozi sono in ripresa. Abbiamo aperto due dei nostri locali con vari accorgimenti: mascherine, disinfettante, distanza di un metro l'uno dall'altro, misura della temperatura prima di entrare nel ristorante, chiusura alle 8 di sera. C'è un codice che ti dice dove sei stato negli ultimi 15 giorni. Se è verde puoi entrare nei locali".

Il giovane imprenditore ha voluto, infine, far recapitare un messaggio al padre:

L'ho visto un po' provato. Gli voglio dire di stare tranquillo, di non aver panico, di avere pazienza, di non avere fretta di uscire dalla casa del Grande Fratello. Stiamo bene. A livello di sanità, non abbiamo problemi. Il business ed il lavoro sono fermi, è la nostra unica preoccupazione.

