Germana Schena: vita privata, marito, età, chi è?

Di Claudia Cabrini sabato 7 marzo 2020

Vita privata, età, marito e figli di Germana Schena

Chi è Germana Schena? Di lei sappiamo porti lunghi capelli biondi e abbia gli occhi color del mare, capaci di ipnotizzare. Sappiamo inoltre che sia nata a Foggia il 17 luglio, sotto il segno del Cancro, ma non di quanti anni fa - e che sia proprio la bella Germana ad aver conquistato per la terza e ultima volta il cuore del cantante Fausto Leali.

Sì, perché Germana Schena è la terza moglie di Fausto, e il loro amore è sbocciato ormai tanti anni fa. Quando i due si sono incontrati per la prima volta erano rispettivamente impegnati, e anche per questo - nonostante l'immediato interesse reciproco - il loro rapporto è inizialmente stato di puro interesse professionale. Anche Germana lavora in ambito musicale, fa la corista, ed è proprio entrando a far parte dell'entourage di Fausto che è riuscita a capire di essere realmente innamorata di lui.

Li separano ben 30 anni di differenza, ma dopotutto l'età è solo un numero. L'amore li ha colti all'improvviso, e a raccontarlo è stato lo stesso Fausto Leali ospite di Mara Venier a Domenica In. Non ci è poi dato saper molto del loro privato, perché sia Germana che Fausto sono molto riservati. Possiamo però dirvi che siano felicemente sposati, e che vivano con il figlio di lei, Andrea, a Lesmo, in provincia di Monza e Brianza.

Purtroppo, la località della loro abitazione è stata resa pubblicamente nota qualche anno fa, a seguito di un duro colpo subito da una banda di criminali - ladri specializzati che tra le altre cose alla famiglia Leali hanno anche sottratto i numerosi premi vinti dal cantante nel corso della sua lungimirante carriera.