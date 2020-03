Uomini e donne, che lavoro fa Anna Maria?

Di Massimo Galanto venerdì 6 marzo 2020

La dama del trono over non risponde alla domanda, è giallo!

Che lavoro fa Anna Maria del trono over di Uomini e donne? La domanda è stata posta, in maniera insistita, da Gianni Sperti. La dama, che in questo periodo sta frequentando Marcello, non ha voluto rispondere, tirando in ballo il suo diritto alla privacy.

Maria De Filippi ha spiegato che la redazione sa quale sia l'attività lavorativa svolta dalla signora ed ha assicurato che si tratti di un "lavoro normale". Quindi, di fronte alla richiesta di Gianni Sperti, glielo ha confidato nell'orecchio.

Anna Maria ha ribadito la volontà di non fornire l'informazione in questione, negando comunque di essere impegnata in attività illegali o, al contrario, nelle forze dell'ordine (in un ruolo, magari, che richieda il segreto professionale).

Tra i mestieri ipotizzati dai presenti e negati da Anna Maria ci sono quelli di badante e di poliziotta. Armando è intervenuto dicendo di conoscere quale sia il lavoro e assicurando che la donna ha una situazione economica salda, escludendo, dunque, che possa essere interessata al patrimonio di Marcello.

Resta comunque il mistero: che lavoro fa Anna Maria del trono over di Uomini e donne?