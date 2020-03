Enoe Bonfanti, chi è la moglie di Vittorio Feltri?

Di Ivan Buratti mercoledì 4 marzo 2020

Vittorio Feltri ha una moglie, si chiama Enoe Bonfanti: vita privata e curiosità

Enoe Bonfanti, chi è la moglie del giornalista Vittorio Feltri. Il direttore di Libero, opinionista di punta di molte trasmissioni televisive, è sposato da molti anni con Enoe Bonfanti. Dopo il lutto che ha subito in giovane età - perse presto la moglie, rimanendo vedovo ad appena 24 anni-, Vittorio Feltri ha scelto poi Enoe Bonfanti per la costruzione della propria famiglia.

Un matrimonio che va avanti da oltre 50 anni e di cui non si conoscono molti dettagli. Della stessa Enoe Bonfanti, infatti, Vittorio Feltri non ha mai parlato in maniera diffusa. La donna ha avuto due figli da parte di Vittorio Feltri, Mattia (giornalista come il papà) e Fiorenza, fratelli delle gemelle Saba e Laura, che il giornalista ha avuto dalla prima moglie Maria Luisa.

Da alcune interviste recenti di Vittorio Feltri si evince che Enoe Bonfanti condivide una passione con il marito, quella per gli animali, soprattutto per i gatti. "Una famiglia di gattolici", ha dichiarato il giornalista, che parlando della lunga relazione con la moglie, ha spesso sottolineato come il legame erotico di una coppia possa ragionevolmente mutare nel tempo:



Abbiamo quasi tutto in comune, non è il problema dalla cintola in giù che conta, ma tutto il resto della vita che abbiamo trascorso insieme. Poi delle scappatelle chi se ne frega. Non mi interessa. Se mia moglie le ha fatte ha fatto bene.