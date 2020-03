Giulia De Lellis e Andrea Iannone: crisi confermata?

Di Sebastiano Cascone mercoledì 4 marzo 2020

Giulia De Lellis prende una casa in affitto a Pomezia dopo la crisi con Andrea Iannone?

Il settimanale 'Chi', in edicola questa settimana, all'interno della rubrica 'Chicche di gossip', ha lanciato una bomba che riguarda una delle influencer più seguite sui social: si tratta di Giulia De Lellis che sarebbe in forte crisi con Andrea Iannone. Secondo il magazine, diretto da Alfonso Signorini, l'ex corteggiatrice di 'Uomini e Donne' avrebbe stoppato la convivenza in Svizzera con il motociclista per tornare a vivere da sola. Si legge:

"Ad avvalorare la tesi di una profonda crisi tra Giulia De Lellis e Andrea Iannone è il fatto che l'influencer non è più stata avvistata a Lugano, in Svizzera, dove ha casa il pilota e dove lei si era trasferita. Anzi, pare che abbia preso casa in affitto nei pressi di Pomezia, vicino alla famiglia. Un primo passo per ricominciare una nuova vita?"

L'ultima foto social dei due (ex?!) fidanzati risale allo scorso 20 gennaio 2020.

Nei giorni scorsi, Giulia De Lellis ha provato a mettere la parola fine attorno al pettegolezzo sulla sua vita privata:

De Lellis: "Mi sto prendendo un po’ di tempo per stare con la mia famiglia, questo è il motivo della mia assenza. Apro pochissimo il telefono, se non per farvi fare due risate con le mie nipoti. Mi sono arrivati due o tre messaggi totalmente fuori luogo, insomma, è tutto ok. Sto semplicemente in relax a casa"