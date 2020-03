Mahmood frequenta un ex ballerino di Amici? (Foto gallery)

Di Marco Salaris mercoledì 4 marzo 2020

Il cantante paparazzato per le strade di Milano in compagnia di un professionista del talent show: flirt in corso?

Successo nella musica e (forse) nell'amore? Succede a Mahmood, il cantante vincitore della 69° edizione del Festival di Sanremo oggi affermato artista del panorama musicale che sta vivendo un momento d'oro professionalmente parlando. Alessandro Mahmoud - questo il suo vero nome - è stato pizzicato in buona compagnia dal settimanale Chi che ha pubblicato le foto (che potete guardare sotto).

La persona in questione è un ballerino protagonista della quindicesima edizione di Amici, prima come allievo e poi come professionista nel corpo di ballo. Si tratta di Gabriele Esposito. Secondo il settimanale diretto da Alfonso Signorini i due starebbero frequentandosi da poco più di una settimana e "pur abitando ciascuno a casa propria, pare che più volte il ballerino napoletano, ufficialmente singole, abbia trascorso la serata con il cantante milanese" scrive.

A confermare il presunto flirt in corso tra il cantante e il ballerino c'è un altro avvistamento. Pochi giorni fa Gabriele si è spostato a Roma per uno stage di danza, nella serata è rientrato nel capoluogo lombardo "E chi c'era ad aspettarlo? Mahmood. Che lo ha accolto a bordo di una vettura rossa del car sharing e lo ha portato a casa propria". Il settimanale azzarda che probabilmente tra i due ci sia stato un possibile bacio (o almeno la foto pubblicata lascia interpretare anche questo) mentre Esposito sale in macchina.

In un altro scatto Mahmood sembra abbracciare Gabriele mentre si porta verso casa sua, per poi scomparire dietro il portone d'ingresso. Non è chiaro al momento se tra i due ci sia realmente qualcosa di più di un'amicizia, ma il tempo evidentemente ci dirà la sua.