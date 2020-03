Chi è Letizia, la compagna di Federico Fashion Style

Di Claudia Cabrini martedì 3 marzo 2020

Tutto ciò che dovreste sapere su Letizia, compagna di Federico Fashion Style

Abbiamo più e più volte sentito parlare di lei, Letizia - compagna storica di Federico Fashion Style nonché mamma della piccola Sophie Maelle. Ma, esattamente, cosa sappiamo di lei?

Anzitutto, possiamo svelarvi che la sua relazione con il celebre hair stylist sia iniziata molto tempo fa, e che proprio quest'anno i due festeggeranno il loro tredicesimo anniversario. E se è vero che dietro ad un grande uomo ci sia sempre una grande donna, è altrettanto vero che, come dichiarato dallo stesso Federico in una vecchia intervista al settimanale Chi, la sua splendida Letizia le sia sempre rimasta fieramente al fianco, anche nei momenti più bui.

Letizia, nata ad Anzio il 30 settembre 1990, compirà quest'anno i suoi primi trent'anni. Ha studiato moda presso l'Istituto Colonna-Gatti di Nettuno ed ha iniziato a frequentare il re delle acconciature chic nel 2006, quando aveva soltanto 17 anni. Ai primi tempi storia un pochino travagliata, il loro rapporto si è decisamente evoluto qualche anno dopo, e più precisamente nel 2011, quando Federico - come riportato dal magazine Donna Glamour - avrebbe finalmente ufficializzato la sua relazione con Letizia, decidendo di andare a convivere con lei.

Dal frutto del loro amore, nel 2017 nasce Sophie Maelle, la prima figlia della coppia. Sophie Maelle arriva dopo un iter medico complicato per Letizia e Federico, che hanno per molto tempo cercato di avere un bebè decidendo, in ultimo, di optare per la fecondazione assistita. Ad oggi, Sophie Maelle ha quasi tre anni, ed è la luce degli occhi di mamma e papà.

Su Letizia, oltre a dirvi che sia una splendida bellissima mamma, possiamo ovviamente svelarvi di più. Come raccontato da lei stessa sui social, è ancora oggi molto legata a mamma e papà. La sua meta preferita per le vacanze è il mare - e tra le sue più care amiche rientra anche Valeria Marini, non soltanto molto vicina alla coppia ma anche madrina al battesimo della piccola Sophie Maelle.