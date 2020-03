Grande Fratello Vip: un aereo per Sossio Aruta? Lo scherzo di Patrick (video)

Di Sebastiano Cascone martedì 3 marzo 2020

Lo scherzo di Patrick ai danni di Sossio Aruta

Patrick Ray Pugliese, all'interno della casa del 'Grande Fratello Vip', nelle scorse ore, ha organizzato, con la complicità di Denver, Sara, Paola e Teresanna, uno scherzo ai danni di Sossio Aruta. All'ex calciatore, i compagni d'avventura fanno credere che un messaggio aereo gli è stato recapitato dai fan a solo sette giorni dal suo ingresso del loft di Cinecittà. Tutti chiamano a gran voce l'ex protagonista del trono over di 'Uomini e Donne' (Qui, il video).

La Di Benedetto, immedesimandosi perfettamente nella scena, inizia ad urlare "Che figata Sossio corri, lo voglio anche io che ingiustizia" e Patrick correndo esclama "C’è un aereo vieni!" mentre il nuovo concorrente emozionato raggiunge velocemente il giardino cercando nel cielo il tanto atteso aereo.

Sossio però non sembra essere del tutto convinto della sorpresa e non vedendo alcun striscione passare sulla sua testa domanda agli altri coinquilini: "Ma è uno dei vostri scherzi? Ursula mi avrebbe scritto -Ti amo-, non riesco a vedere nulla" mentre Denver prontamente risponde "Ma certo, c’era scritto - Sossio ti voglio bene - con un cuore, su un telo bianco con la scritta rossa" e Patrick provando a convincerlo aggiunge "Ma saranno i tuoi fan sicuramente… oppure è il Grande Fratello che scherza".